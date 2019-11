Julieta Venegas vuelve a enamorar a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Festejo por partida triple tendrá este fin de semana Julieta Venegas porque llega a su cumpleaños número 49, confirma su retorno a México con un concierto el 14 de febrero y estrena en digital el álbum conceptual con las canciones de la obra La Enamorada, que protagoniza en Argentina.

Venegas, quien radica en Buenos Aires desde hace dos años, contó en entrevista telefónica qué este domingo se irá a celebrar su onomástico con una copa de vino y sus amigos.

“Estoy muy agradecida y feliz con lo que estoy viviendo ahora, nunca he sido de grandes fiestas, de armar la pachanga, pero sí creo que me iré con amigos a tomar una copa de vino, algún trago, me gusta pasarla bien y con eso tengo”, compartió Venegas.

Intérprete de éxitos como “Eres Para Mí” y “Lento”, la tijuanense se autoexilió por una temporada para alejarse de los medios. Pero en ese tiempo conoció al director teatral Guillermo Cacace y el autor Santiago Loza, con quienes hizo la música para la obra.

“Por lo pronto también estamos viendo con algunos productores la posibilidad de llevar La Enamorada a México y en eso estamos, podría ser ya muy pronto”, puntualizó.

Y así como se ha presentado en diversas ciudades de España, Uruguay y Argentina, con un concierto que abarca toda su trayectoria musical, con piezas casi desconocidas, algunas nuevas y varias de La Enamorada, es como vendrá el Día de San Valentín, al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

“Me da mucha emoción porque regreso a México después de un tiempo de no hacer nada por allá. Yo, la verdad, no celebro ese día, creo que el Día del Amor es para todos los días, no de uno solo, y pues no son solo canciones románticas, sino para despechados y despechadas también”.