Juan Toscano que quiere dejar huella en las Finales de la NBA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Golden State Warriors tendrán su sexta final de la NBA de los últimos ocho años cuando se midan contra el máximo ganador de la Liga, los Boston Celtics. Esta final tendrá un sabor especial para el público mexicano, ya que Juan Toscano-Anderson será el primer basquetbolista azteca en estar en una serie definitoria por el anhelado Larry O’Brien.

El alero de 29 años disputó 73 partidos en la temporada 2021/2022 de la NBA, en la que promedió 13.6 minutos por partido, 4.1 puntos, 2.4 rebotes y 1.7 asistencias. También hizo historia al ser el primer mexicano en esta en un All-Star Game en el concurso de clavadas y culminar en el segundo lugar.

Pero su trayectoria para ser un constante del esquema de Steve Kerr no ha sido nada fácil y estar en uno de los equipos de mayor competitividad en la NBA habla de su gran compromiso y entrega que tiene por dejar su nombre grabado en esta serie, así es como lo reconoce Fabricio Oberto, exbasquetbolista de los San Antonio Spurs, Washington Wizards y Portland Trail Blazers.

«Me parece que ya no es algo que tenga que ser medido si gana o no, si juega o no. Es todo el camino que hizo durante todo el año y el pasado para ganarse un contrato, ganarse un lugar en un equipo tan competitivo. Eso ya habla de su ADN, de que no es un jugador que va por ahí sin dejar marca. Entonces eso me parece muy bien y va a estar listo, lo estuvo siempre en todo el año, en cada momento», manifestó para El Universal Deportes el exjugador argentino.?La clave para Juan Toscano y dejar su nombre grabado en la historia de estas finales será, «Estar listo para cuando lo necesite Steve Kerr. Lo único que puede hacer y lo único que puede controlar es estar al máximo en su estado, en entender el rol que tiene y si le toca estar en la cancha es el momento que tiene que aprovechar. Sean 3 minutos, sean 48 minutos, sean todos o ningún partido», comentó Oberto.

Para el exbasquetbolista, el mexicano ha tenido la mejor disposición para ayudar como sea a su equipo a conseguir los logros establecidos, «Él quiere jugar y ayudar al equipo, no tiene otra. Estoy seguro que no está pensando en si mete puntos o no, él entra a correr y ser como una bestia que va y viene en lo que pueda sumando al equipo y eso cuenta», finalizó.