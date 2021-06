Juan Felipe es feliz con su esposa y sus tres hijos

NUEVO LAREDO, TAM.- Juan Felipe Palacios Zamora es un padre muy comprometido con su familia y con su trabajo, el cual desempeña con gran maestría el oficio de mecánico desde hace tiempo para sacar adelante a sus tres hijos, a quienes procreó con su esposa Lucero Pérez Martínez.

El mecánico comentó que llevan 15 años de casados, luego de un año de casados al patrimonio Dios lo bendijo con la llegada del mayor de sus hijos de nombre Juan ángel, posteriormente pasados siete años llegó otro robusto varoncito de nombre Rogelio Azaél, luego a los cinco años llegó de nuevo la cigüeña trayendo otro niño a quien le pusieron Israel.

“Cuando mi esposa se embarazó yo quería un varoncito y gracias a Dios fue niño, luego vino el segundo, después el tercero y cerramos la fábrica, y estamos muy contentos con los tres varoncitos, y no le pedimos más a la vida más que salud”, indicó.

Agregó que aunque la mecánica es un trabajo es muy pesado sobre todo cuando se trabaja ante las inclemencias del tiempo, pero eso no le impide levantarse todos los días con el mismo ánimo y con las mismas ganas de trabajar, para sacar adelante a su familia.

Destacó que Juan Ángel el mayor de sus hijos quien tiene 14 años ya lo trae como ayudante en los trabajos que realiza, sin descuidar sus estudios, por lo que con el tiempo puede llegar a aprender este oficio, el cual es muy socorrido.

Juan señaló que para él haber tenido a su papá por mucho tiempo es lo mejor que le ha pasado en esta vida, quien le dio buenos consejos, le enseñó a ganarse la vida y a ser responsables en todos los ámbitos, consejos que le han servido mucho para abrirse paso en la vida.

“Desgraciadamente hace dos años que mi papá falleció, pero la dicha en el tiempo que estuve con él no se puede describir, no hay palabras para decir toda la felicidad que tuve, yo a mi papá Juan Felipe Palacios Vázquez lo amo con todo mi corazón, aunque ya no está presente, vive dentro de mi corazón”, concluyó Palacios Zamora.