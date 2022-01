Jóvenes quedan satisfechos tras ser vacunados en NLD

NUEVO LAREDO, TAM.- Genera confianza entre los jóvenes el hecho de aplicarse la segunda dosis de la vacuna anticovid.

Este medio informativo realizó una breve encuesta con algunos jóvenes, todos ellos estudiantes que terminaban de recibir la segunda dosis de Pfizer en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

“Hoy recibí la segunda dosis de la vacuna Pfizer y solamente me falta mi comprobante, así podré salir con más confianza, me siento más seguro, pero seguiré aplicando las medidas de seguridad”, comentó Vincent Samuel Padilla Macías, de 16 años de edad.

Mientras que Wendy Margarita Gutiérrez López, de 17 años, dijo que ahora que ya tiene las dos dosis, se siente muy aliviada porque ya está protegida de la enfermedad.

Antes de ponerse la vacuna sentía temor, pero ahora ya no, su familia le pidió que lo hiciera, pero ella misma tenía la intención de hacerlo.

“Ahora que recibí la segunda dosis de Pfizer me siento muy bien y seguro, mi familia me pidió que me vacunara, pero no había necesidad de eso, porque yo mismo tenía la intención de hacerlo. Creo que las personas que no quieren vacunarse deben hacerlo, porque ponen en riesgo a todos los demás”, dijo Héctor Ojeda de 15 años.

Después de recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer anticovid, Ángel Salvador González Briones, de 15 años se siente un poco más seguro de no contagiarse con el virus de Covid-19.

Seguirá cuidándose, aunque dice que al principio tuvo miedo, más que nada por escuchar noticias que resultan alarmantes. Después ese temor fue pasando con los cuidados que aplicó como se debe. Asegura que se vacunó por decisión propia, aunque sus padres se lo pidieron, concluyó González Briones.

“Es muy importante para mí el contar con las dos dosis, así podré salir un poco más. Aunque mis padres me pidieron que me vacunara, finalmente es una decisión mía, especialmente porque ya tengo ganas de regresar a clases presenciales para aprender un poco más. En cuanto a las personas que no se vacunan son totalmente irresponsables”, dijo Fátima García Gutiérrez, de 16 años.

Así las opiniones de estos jóvenes, ante las medidas para evitar los contagios de este virus que ha afectado a la población a nivel mundial.