Jóvenes limpian orillas del Río Bravo

NUEVO LAREDO, TAM.- Preocupados por el medio ambiente, un grupo de jóvenes voluntarios del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) en Nuevo Laredo, realizó una campaña de limpieza en las orillas del Río Bravo.

Luis Enrique Briones Ramírez, titular del instituto dijo que con estas acciones, los jóvenes refrendan su compromiso de hacer una mejor ciudad, debido a que el objetivo de la campaña es mejorar la imagen urbana y conservar en buen estado el afluente.

Alrededor de 15 jóvenes acudieron voluntariamente para llevar acabo la limpieza del río, donde recolectaron kilos de basura como: latas, botellas, platos, envolturas y todo tipo de basura.

“Continuaremos con estas actividades en beneficio del medio ambiente con la finalidad de tener un Nuevo Laredo más limpio y al mismo tiempo trabajaremos con los jóvenes para fomentar una cultura de limpieza” refirió.

El titular del IMJUVE, exhortó a la ciudadanía a contribuir con el mantenimiento de las áreas que se limpiaron; pues aseguró que es compromiso de todos mantener nuestra ciudad limpia.

Briones Ramírez emitió algunas recomendaciones para conservar el río bravo y otros espacios en buen estado.

“Recomendamos a la población no tirar basura el río o en la calle y utilizar los botes de basura, evitar tirarla en coladeras y alcantarillas, no juntar basura en las esquinas para evitar que se conviertan en puntos de acumulación, mantener limpios los espacios públicos utilizados, y no arrojar basura desde el interior de vehículos en marcha o estacionados”, señaló.

Las instalaciones del Imjuve se encuentran ubicadas en Privada paseó colón 5710, colonia Las Torres en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde o llamar el teléfono 867 710 70 61.