Jovencita choca contra un Mercedes Benz

NUEVO LAREDO, TAM.- Muy caro le va a salir a una joven conductora causar un accidente vial, al afectar dos vehículos, uno de ellos un Mercedes Benz de reciente modelo.

Cruz Valeria, de 21 años, ahora deberá pagar los cuantiosos daños, además de la multa que le impusieron elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

La joven conducía un Pontiac Grand Prix modelo 2005, placas de Texas, circulando de oriente a poniente sobre la calle Nuevo León.

Al llegar a la intersección con la avenida Morelos, la conductora hace su alto y al reanudar la marcha e ir cruzando, su vehículo es impactado por otra unidad motriz.

Se trata de un Mercedes Benz CLA 200 modelo 2017, placas mexicanas, manejado por Daniel, de 39 años, quien iba de norte a sur sobre la avenida Morelos, contando con vía preferencial.

Luego del impacto inicial, la unidad conducida por Cruz Valeria se estrella contra la parte trasera de un Pontiac Grand Am modelo 2004, que se encontraba estacionado.

“Venia por la Nuevo León, el carro me está fallando, chequé que no viniera auto y cuando iba a medio camino apareció el carro y me choqué”, fue lo declarado por la conductora responsable a los agentes viales.