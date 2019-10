Joven termina ‘trepando’ su auto en tubos de contención

El responsable indicó haber sido chocado dos veces por una camioneta, sin embargo los peritos de Tránsito y Vialidad Municipal no encontraron evidencia que lo confirmara.

NUEVO LAREDO,TAM.- Por ir a exceso de velocidad, un automovilista perdió el control de su vehículo y termino “trepado” en unos tubos de contención.

Everardo Ricardo, de 25 años, es el responsable del aparatoso percance, asegurando ante elementos de Tránsito, que lo había chocado en dos ocasiones y provocado perdiera el control.

El joven conducía un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2007, sin placas, pero de procedencia norteamericana, circulando de poniente a oriente sobre la avenida Transformación.

Al encontrarse a 100 metros del entronque con el bulevar Luis Donaldo Colosio Murrieta, Everardo Ricardo pierde el control de su vehículo, impactando contra unos tubos de contención y la estructura metálica del anuncio del parque FINSA.

El vehículo quedó sobre los tubos de contención. El conductor recibió los primeros auxilios por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, no ameritando su traslado a un nosocomio.

Aunque el conductor responsable aseguró que había sido chocado en dos ocasiones por el conductor de una camioneta, los peritos de Tránsito y Vialidad Municipal no encontraron evidencia que lo confirmara.

“De poniente a oriente me choco en la entrada a “BPI”, y se dio a la fuga, cuando lo emparejé me impacto nuevamente y me aventó contra el poste”, fue lo declarado por Everardo a los agentes de Tránsito.