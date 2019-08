Joven sufre serias quemaduras por usar cargador ‘pirata’

CIUDAD DE MÉXICO.-En ocasiones estamos tan inmersos en nuestro propio mundo que muchas veces ignoramos las alertas o recomendaciones sobre ciertas cosas.

Como por ejemplo, no dormir junto al celular, no sobrecargar la pila, no usar excesivamente, entre otras cosas. Sugerencias que muchas veces podrían evitar grandes tragedias.

En Excélsior Digital te hemos contado un sinfín de ocasiones sobre celulares que explotan, el caso que te contaremos hoy va un paso más allá.

En Michigan, Estados Unidos, una joven de 19 años sufrió graves quemaduras de segundo grado en el cuello luego que el cargador de su teléfono condujera corriente eléctrica a través de su collar.

Si, suena como a escena de película de terror, pero en serio pasó.

El caso fue publicado recientemente en la revista científica Annals of Emergency Medicine.

Según el informe, la joven estaba acostada en la cama mientras tenía el cargador debajo de la almohada conectado al enchufe. De pronto, sintió una súbita sensación de ardor y dolor severo alrededor de su cuello.

Rápidamente acudió al servicio de emergencias del hospital Mott Children’s, ubicado en la ciudad Ann Arbor, donde fue atendida por especialistas. Sin embargo, la quemadura le dejó con una cicatriz permanente alrededor de su cuello.

Se conoce que la joven utilizaba un cargador genérico para iPhone y se cree que el dispositivo produjo una descarga eléctrica al entrar en contacto con la cadena metálica.

Carissa Bunke, autora principal del artículo y pediatra del hospital de la Universidad de Michigan, explicó que los cargadores genéricos o ‘piratas’ pueden causar quemaduras y electrocuciones debido a su falta de calidad.

El artículo cita varias investigaciones que han encontrado que la mayoría de este tipo de productos no pasan las pruebas de seguridad básicas y por lo tanto el riesgo de sufrir accidentes es mayor.

Por esta razón, es mucho mejor invertir en uno original para evitar lamentar fatales consecuencias en un futuro.