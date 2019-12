José María Torre no tiene prisa para casarse

CIUDAD DE MÉXICO.- Ha sido pareja de algunas de las mujeres más guapas del medio artístico, pero a sus 42 años, José María Torre no tiene planes de contraer nupcias ni tampoco de tener hijos.

“La verdad es que no tengo prisa y debería tenerla porque tampoco tengo 15 años, pero me lo tomo con calma. He tenido relaciones muy largas y cuando llegue el momento, lo haré porque sí es una de mis metas”, comentó el actor y diseñador de modas.