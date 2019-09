José José, ícono inmortal junto con Pedro Infante

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante José José pasará a la historia como el ícono mexicano que enamoró con su voz e interpretación a hombres y mujeres por igual, aseguró el vocalista, líder y fundador del grupo de rock El Tri, Alex Lora.

El también guitarrista, subrayó que José José, quien falleció ayer a los 71 años, quedará en los niveles de ídolo como Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y Javier Solís, ya que, “aunque no estén (presentes), viven en el corazón de miles de millones de personas a través de sus canciones”.

“El Príncipe” es y será único, “sus canciones trascendieron las barreras geográficas e idiomáticas, han trascendido en generaciones porque hay niños y niñas que las cantan, porque su emoción y sentimiento de interpretación impactan a cualquiera”, destacó en entrevista con Notimex.

Como fan de José José, Lora dice que ha ensayado algunos de sus más grandes éxitos, pero los canta al estilo de El Tri.

Estamos en eso, y quizá vamos a tomar algunas (composiciones) del maestro Roberto Cantoral que, en voz del Príncipe, sonaron únicas, tal vez vayan para algún disco nuevo”, dijo el cantante.

Alex Lora externó que el catálogo de José José es tan variado y completo, que no tiene una canción favorita, aunque se decanta por “Amar y querer”, “Gavilán o paloma”, “Lo que no fue no será”, “El triste” y “La nave del olvido”, temas que llegó a dedicar a su amada pareja, Chela Lora: “Se las dedicaba no porque nos quedarán, sino porque nos gustaban”.