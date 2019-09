José José con más de 50 producciones discográficas

CIUDAD DE MÉXICO.- Hablar de José José es referirse a un cantante que cuenta en el mercado con más de 50 placas discográficas, entre álbumes de estudio, recopilaciones, “sound tracks”, y logró ventas millonarias con un solo disco: Secretos, el más importante en su carrera.

José Rómulo Sosa Ortiz nació el 17 de febrero de 1948 y falleció este sábado 28 de septiembre por complicaciones de salud a causa del cáncer de páncreas que padecía desde hace tiempo, reportaron medios locales. Tenía 71 años.

“El Príncipe de la Canción” es uno de los cantantes que ocupa un lugar especial en la historia musical de México, porque desde que lanzó su primera producción discográfica se fueron sumando más sencillos.

Incluso, hubo producciones discográficas que sin que la compañía discográfica eligiera un tema como corte promocional, el público lo popularizaba de tal forma que se convertía en sencillo.

Su álbum Secretos, producido y realizado por el español Manuel Alejandro en 1983, fue el álbum más exitoso de José José y con el que logró reconocimiento a nivel nacional e internacional.

El disco contiene 10 canciones, de las cuales todas, sin duda, fueron éxito radial y, por ende, comercial: Lo dudo, El amor acaba, Voy a llenarte toda, Cuando vayas conmigo, Entre ella y tú, Lágrimas, He renunciado a ti, Quiero perderme contigo, Esta noche te voy a estrenar y A esa.

Además, la compañía disquera de “El Príncipe de la Canción” decidió que por cada tema del álbum realizara un videoclip, lo que favoreció para que se convirtiera en uno de los más vendidos tanto en México como en otros países de América Latina. De esta forma, José José se mantuvo durante más de 40 semanas en el primer lugar de la lista Billboard en casi todos los países latinos y en Estados Unidos.

Gracias a Secretos recibió más de 20 Discos de Oro y de Platino por las altas ventas logradas con este álbum, cuya autoría de todos los temas corresponde a Manuel Alejandro y Ana Magdalena. Aunque la carrera del también actor tuvo un antes y un después en su vida discográfica, ambas etapas, sin duda, fueron exitosas.

José José, un barítono, que se caracterizó por su matiz de voz que ha sido calificado único, inconfundible e irrepetible tiene discos de baladas, boleros y hasta grabó Tenampa, producido por Juan Gabriel con un corte entre romántico y vernáculo.

En 1969 se dio a conocer su primera producción musical La nave del olvido, del que se convirtió en éxito Una mañana, que muestra a un cantante con dotes para interpretar jazz; y Cuidado. A la fecha ambos cortes cuentan con el reconocimiento popular, incluso, el primero de ellos es frecuente escucharlo para amenizar cenas, bodas, XV años, entre otras celebraciones.

La nave del olvido es el álbum que grabó en 1970, en el que se incluyeron canciones como La nave del olvido, Ella es así, Del altar a la tumba, Nadie, simplemente, nadie.

Al año siguiente salió al mercado el disco El triste que contiene ese tema, de la autoría del compositor Roberto Cantoral, con el que participó en el II Festival de la Canción Latina en 1970, celebrado un 14 de marzo, hace 49 años, en el Teatro Ferrocarrilero. Este material también está conformado por temas como Alguien vendrá, Mi niña y Dos.

Buscando una sonrisa es el álbum que José José lanzó en 1971, en el que además de sus canciones en el corte de balada, “El Príncipe” incluyó dos temas de repertorio clásico como lo son Amor mío, de Álvaro Carrillo, y La barca, de Cantoral.

De 1972 a 1976 lanzó De pueblo en pueblo (1972); Cuando tú me quieras (1972); Hasta que vuelvas (1973); Tan cerca, tan lejos (1975); y El Príncipe (1976), de los cuales se desprendieron éxitos como De pueblo en pueblo, Solo yo seguiré siendo tuyo, Sabrás que te quiero, Contigo en la distancia, entre otros.

A pesar que desde 1969 la calidad vocal de José José ya se encontraba plenamente probada, también el estilo único del intérprete ya estaba más que identificado; sin embargo, tuvieron que transcurrir ocho años para que en 1977, con el disco Reencuentro, José José se alzó como el gran vendedor de calidad internacional.

Con esta placa musical empezó a conocer las altas ventas y con ellas, infinidad de Discos de Oro, de Platino, popularidad, a pesar de que ya había debutado en centros nocturnos como El Patio, fue en este lugar en el que vinieron temporadas memorables que quedarán por siempre para el recuerdo.

Giras, presentaciones en teatros emblemáticos de la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, así como en la totalidad de los países latinoamericanos, y en Estados Unidos, llegaron con Reencuentro.

Gavilán o paloma, Buenos días amor, Solo tú, Cómo ser diferente, Gotas de fuego y Si alguna vez, de la autoría de “El Príncipe”, fueron los temas con los que se pudo escribir con letras de oro el camino discográfico de este icono musical que vivirá por siempre en el recuerdo del pueblo mexicano.

En los siguientes años hasta 2001 aparecieron más de 20 producciones con las que José José siempre fue un gran vendedor: Volcán (1978), Si me dejas ahora (1979), Lo pasado, pasado (1979), Amor amor (1980), Romántico (1981), Gracias (1981), Mi vida (1982), Reflexiones (1984).

Siguieron Promesas (1985), Siempre contigo (1986), Soy así (1987), ¿Qué es el amor?, Vive (1990), En las buenas y en las malas (1990), 40 y 20 (1992), Grandeza mexicana (1994), Mujeriego (1995), Tesoros (1997), Y algo más (1998), Distancia (1998) y Tenampa (2001).

De estos discos se han extraído sencillos como Volcán, O tú o yo, Amándote, Por una sonrisa, Farolero, Si me dejas ahora, Mientras llueve, Será, Franqueza, Rosa de fuego, Dónde vas, Tu primera vez, Lo pasado, pasado, Lo que no fue no será, Almohada, Te quiero tal como eres.

Grabó el disco de boleros del que casi todos los incluidos fueron éxito, es más, el álbum llegó a ser imprescindible en los hogares de México con temas como: El reloj, Cómo fue, Regálame esta noche, Polvo enamorado, La gloria eres tú, Novia mía, Un poco más, Muchachita y Cancionero.

José José logró colocar infinidad de sencillos en la radio, sin contar que hubo canciones que, aunque no fueron lanzadas como cortes promocionales, el público las acogió y se han convertido en temas clásicos obligatorios en el repertorio popular.