Jesús Ramírez quiere retomar el ADN de Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.-Jesús Ramírez demuestra la calma y serenidad que lo han caracterizado a lo largo de su vida. Recibe a sus visitas en su oficina en las instalaciones deportivas de la Cantera con una sonrisa, pero también es autocrítico y, después de despedirse del Apertura 2019 en la Liga MX, hace un análisis de los fallos de Pumas y la tarea que tendrá en el Clausura 2020, su segundo torneo como presidente deportivo.

“Creo que a mi llegada ya teníamos un plantel conformado, las únicas incursiones que pude hacer fueron las de (Nicolás) Freire, (Juan Pablo) Vigón y (Martín) Barragán, desafortunadamente dejamos ir la calificación, nos faltó constancia en los resultados y, haciendo un análisis, creo que tuvimos en varias ocasiones la oportunidad de mantenernos en zona de Liguilla y, obviamente, estar dentro de ella, nosotros mismos la dejamos escapar”, aseveró Chucho Ramírez en entrevista con La Afición.

El directivo está muy metido en su trabajo. Tiene un calendario en su oficina con todas las fechas marcadas tanto en Liga como Copa, además de que no deja de atender llamadas y mensajes relacionados a la posible contratación de jugadores o la venta de algunos de sus elementos a otros clubes, tanto del panorama nacional como extranjero.

“Los resultados marcan muchas situaciones, es obvio que sí no hay resultados, no estás entre los mejores. No hay que tapar el sol con un dedo. El día a día te avala y nosotros sabemos de ese compromiso que se tiene, entonces lo inmediato es mantenerte en una zona de calificación, calificar al equipo y que retome ese rumbo, finalmente yo quiero que ese equipo retome ese ADN que siempre se caracterizaba de Pumas y es una de las ideas y de los objetivos que tenemos”.

Además de reconocer los fallos que tuvieron en el aún vigente torneo, Chucho busca que el equipo se consolide y, en conjunto con el nuevo presidente y el director técnico Miguel González, Pumas recupere ese papel protagónico en el balompié tricolor y pelee en los primeros puestos de la tabla para meterse a los puestos clasificatorios a la fiesta grande.

“De las experiencias anteriores, no cometer los mismos errores, ser más constantes, contundentes. Nuestra visión, ahora con la llegada del ingeniero Leopoldo Silva, tuvimos largas sesiones junto con Míchel para delinear todos esos objetivos que, obviamente el más importante es llegar, mínimo, a la Liguilla, estar ahí dentro de los ocho mejores y, una vez estando ahí, eres candidato”.