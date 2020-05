Javier Aguirre prepara al Leganés para el reinicio de LaLiga

La plantilla ya está entrenando en sus instalaciones, aunque todavía no puede hacerlo en grupo. Se espera que el torneo español se ponga en marcha el 20 de junio.

CIUDAD DE MÉXICO.-Javier Aguirre ya adelantó cuándo se pondrían en marcha, de nueva cuenta, LaLiga: el 20 de junio. Y aunque aún no se ha hecho oficial, el Vasco reiteró al programa Somos Futbol, en la RG La Deportiva, que ésa es la fecha que les ha informado el organismo de la Primera División.

“LaLiga ha manifestado su interés de iniciar ese día para terminar antes de finales de julio para en agosto solventar las copas europeas (Champions y Europa League”, dijo Aguirre en entrevista con Daniel Martínez y Carlos Martínez.

Por tal motivo, desde hace unos días y luego de pasar las pruebas del covid-19, la plantilla del Leganés ya está entrenando en sus instalaciones, aunque todavía no puede hacerlo en grupo. El Vasco explicó cómo son las dinámicas en este momento, donde la mayor preocupación es en atender los protocolos sanitarios y de distancia para evitar riesgos.

“De momento hemos planificado entrenamientos individuales de aquí al 14, ya a partir de ahí podremos trabajar con grupos de seis, trabajar por líneas o cosas así, con balón y portería. Ahora solo se trabaja en cuadrantes para tener a cada jugador en su espacio, haciendo alguna cosita aeróbica o aeróbico en el campo. Van del coche a la cancha y de la cancha al coche, se les entrega una bolsa con ropa limpia, ellos la regresan con ropa sucia a un bote. Todo muy limpio y estricto”, precisó Javier.

Sobre el hecho de que las últimas 11 jornadas se jugarán a puerta cerrada, Aguirre enfatizó que les hará falta el apoyo de su gente y más cuando están peleando por mantener la categoría.

“Desde el minuto uno debemos mentalizarnos que cada partido es una final. Yo recibo al Valladolid, voy al Camp Nou y luego a Mallorca, son tres partidos duros. En estos tres partidos me tengo que dejar la vida. Cierro con el (Real) Madrid, tengo en casa al Sevilla y Valencia, no es un calendario fácil. Y como no hay gente, todo será a puerta cerrada, eso hará que las cosas sean más difíciles, se extraña y necesitas el apoyo de los tuyos, pero también vas a lugares donde el público es el jugador número 12”.

CELEBRA LOS 5 CAMBIOS

Javier Aguirre mostró su beneplácito de que la FIFA permitirá que se realicen cinco cambios durante los juegos y convocatorias de hasta 23 jugadores.

“Lo de cinco cambios me parece fantástico, porque es poco probable pensar que los jugadores van a poder estar, después de entrenar en casa y con sus limitantes, al máximo nivel físico”.

No así de que el VAR ya no sea obligatorio durante lo que resta de temporada: “Yo soy gran defensor del VAR, a mí me encanta porque creo que la tecnología ayuda, sobre todo a equipos pequeños, porque es normal que se pite a favor del equipo grande o el local. El VAR ha ayudado a los árbitros y ha beneficiado a equipos que realmente habían sido perjudicados en el pasado”.

EL DESCENSO LO CONFRONTA

Aguirre también se dio tiempo de hablar del futbol mexicano, el experimentado estratega fue cuestionado sobre la desaparición del ascenso durante los próximos seis años, el Vasco fue analítico y consideró que, si bien a mediano y largo plazo se trata de una decisión que puede ser benéfica en el aspecto económico, a corto plazo es un retroceso, pues afectará en lo deportivo.

“Está claro que, en lo deportivo, perdemos mucho. Ninguna liga de las 10 mejores del mundo, de las que incluyó la mexicana, tiene esto. Ya metiéndonos en aspectos económicos, da la sensación de que es una decisión que se tenía que tomar, porque era una liga deficitaria, un agujero negro en el que se iba el dinero: empezaron 20 equipos y ahora eran 12. El proyecto de la liga de desarrollo da la sensación de que en tres o cuatro años va a haber una verdadera liga que esté mandando juegos arriba”, añadió el Vasco.

CLAVES

AÚN NO LOS VE

Aguirre reveló que no ha podido ver a sus jugadores; el cuerpo técnico no va a la cancha en esta etapa.

COMO LOCAL

Al Leganés le tocará reiniciar el torneo jugando en casa, cuando se enfrente al Valladolid.