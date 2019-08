Jack Black: relajado cincuentón

E.U.-En la víspera de llegar a los 50 años, este miércoles, Jack Black se siente más libre y relajado que nunca, porque su faceta como músico, en Tenacious D, le permite expresarse sin imposiciones o requerimientos de una industria.

«Lo mejor de toda esta experiencia es que no tengo que cumplir con los requerimientos de ningún personaje, porque en sí, el personaje soy yo. Me fascina estar frente al micrófono, interpretar las historias hechas canciones y sentirme libre». Jack Black, actor y músico

El astro hollywoodense, famoso por películas como Nacho Libre y Escuela del Rock, se dice contento de contar con el respeto del gremio musical gracias al trabajo que desempeña con la agrupación que formó con el también actor Kyle Gass.

«No hay obligaciones respecto a mi apariencia, a cómo debo lucir o a qué debo hacer. En el escenario soy libre y me siento bellamente acompañado por músicos de los que he aprendido, son mi gran escuela, tocar en vivo es mi gran escuela», aseguró Jack Black en entrevista.

Tenacious D, que ya tiene 25 años de trayectoria en los que cuenta con cuatro álbumes, ha lanzado sencillos exitosos en el rubro del rock metalero, como «Wonderboy» y «Tribute». Además, la ironía y el sarcasmo característico de la banda en varias de sus composiciones le han valido una base de fans en todo el mundo.

El comediante, actor, escritor, cantante y productor californiano ha fortalecido lazos amistosos con figuras de primer orden, como Dave Grohl (Nirvana, Foo Figthers), Eddie Vedder (Pearl Jam), Maynard James Keenan (Tool y A Perfect Circle) y Beck.

Con la canción «The Last in Line», Tenacious D obtuvo el Grammy de Mejor Interpretación de Metal hace cuatro años, y dos años antes fueron postulados a este galardón con su material Rize of the Fenix.

Tras un camino lleno de aprendizajes, Jack Black expresa su admiración a la nueva camada de músicos del momento.

«Me encanta ver que las nuevas generaciones no tienen miedo a nada, a experimentar en la música, en el canto, en el baile, y cada día están más preparadas.

«A mí me tocaron tiempos en los que hubo muchas críticas, en donde era difícil que me aceptaran siendo músico si ya era actor. Hoy vivimos una apertura mucho mayor, con más accesibilidad a todo».

Black y Gass dieron a conocer el año pasado Post-Apocalypto, el álbum que marcó el retorno de John Konesky a la guitarra y de Grohl en la batería.

«Creo que vivo un momento de creatividad muy lúcido, con amigos y colegas, con conocidos de los que aprendo, y lo celebro porque me siento muy motivado a continuar tocando en escenarios grandes, pequeños, de todos los tamaños».

Tras haberle puesto su voz a las diferentes entregas de la saga Kung Fu Panda, Jack Black promoverá a finales de año la película Jumanji: El Siguiente Nivel, que coestelariza con Dwayne Johnson «La Roca» y Karen Gillan.