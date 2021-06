J.Lo y Affleck ya no ocultan su afecto al mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que los actores Ben Affleck y Jennifer Lopez efectivamente echaron a andar de nueva cuenta su romance, ya que recientemente mostraron públicamente su afecto mutuo.

Page Six compartió una serie de fotografías que muestra a las celebridades abrazándose mientras se dirigían a una cena romántica en la noche de este lunes.

La ex pareja presuntamente reconciliada fue captada disfrutando de su cercanía en su camino hacia el nuevo restaurante del reconocido chef Wolfgang Puck, ubicado en el Hotel Pendry, en West Hollywood.

Se dijo que incluso la intérprete de “On the Floor” acarició con su cabeza el pecho de la estrella de La Liga de la Justicia.

Después de un momento los artistas decidieron separarse, aunque no del todo, ya que optaron por tomarse de las manos en su entrada al recinto.

Previamente, Lopez y Affleck llegaron al lugar en el auto de él, en el que parecía que había una tercera persona junto a ellos instalada en el asiento trasero, aunque no se pudo identificar de quién se trataba.

Esta es la primera vez en que el ganador del Óscar y la estrella pop han sido vistos juntos desde que tomaron unas breves vacaciones en Miami, viaje del cual ambos regresaron a Los Ángeles, él para pasar tiempo con sus hijos, y ella para cenar con su ex marido, el cantante Marc Anthony.

Affleck y Lopez estuvieron comprometidos al principio de los 2000, pero no fue hasta abril de este año que decidieron volver a encontrarse en términos románticos.

Su presunto regreso se produjo después de que la cantante decidiera romper su compromiso con el ex deportista Alex Rodríguez tras los rumores de que presuntamente él la engañó.

Por su parte, Rodríguez ha dicho que está emprendiendo nuevos proyectos para continuar con su vida lejos de la intérprete de “El Anillo”.

“Estoy a punto de dar un paso hacia un nuevo comienzo en mi vida. Todo lo que no me sirve está desapareciendo de ella. Está surgiendo nueva energía. Se están abriendo nuevos niveles para mí, mental, física y espiritualmente”, escribió el ex beisbolista en una historia de Instagram reciente.

“Sigo siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida se acerca”.