J Balvin se hace cambio de look y usuarios lo confunde con Nodal

El cantante presumió su nuevo look en color verde, mismo tono con el que el mexicano pintó su cabello hace unos días

CIUDAD DE MÉXICO.- Primero fue Christian Nodal quien sorprendió al teñir su cabello en un tono platinado y con flores en la cabeza, un estilo muy similar al que anteriormente había presumido el cantante J Balvin. Las comparaciones, entonces, no se hicieron esperar y hasta el reggaetonero se sumó a la controversia compartiendo una foto del mexicano en la que lo hacía ver como un copión.

El asunto escaló a grandes dimensiones, a tal grado que ambos artistas se enfrentaron en una guerra de dimes y diretes por redes sociales y Nodal terminó escribiéndole una fuerte canción a Balvin en la que no lo dejaba muy bien parado.

Ahora, todo parece repetirse, pues recientemente el colombiano presumió su nuevo cambio de imagen con el cabello muy corto y en color verde, un color muy parecido al que el intérprete de «Botella tras botella» se había hecho en días anteriores.

Como era de esperarse, los fans de Nodal no pudieron evitar reaccionar y regresaron las comparaciones entre ambos famosos, solo que en esta ocasión le hicieron ver a José, su evidente inspiración en el exnovio de Belinda: «¿Nodal eres tú?», «¿Ahora quién le copió a quién?»; «Por un segundo pensé que eras Nodal»; «Hola Nodal, perdón Balvin», y «Saludos a Belinda», son solo algunos de los comentarios que ha recibido en su cuenta oficial de Instagram.

Pero no todo fueron ataques, ya que algunos internautas llenaron de halagos al cantante y aseguraron que se ve mejor que nunca: «Hermoso mi José», «Tan lindo», «La luz tiene nombre, y ese nombre es José», «Que lindo», escribieron sus seguidores.

Hasta la noche de este lunes, Christian Nodal no ha comentado nada sobre el nuevo look de Balvin, aunque ya lo han empezado a etiquetar en la publicación de su colega.