ITAM hoy en paro activo de labores; exigen atender salud mental de alumnos

CIUDAD DE MÉXICO.-Estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) llevarán a cabo hoy un paro activo para manifestarse a favor de una mayor atención a la salud mental de los alumnos.

Luego del fallecimiento de una de sus compañeras, ayer los estudiantes acordaron llevar a cabo un paro activo, lo que quiere decir que quienes así lo deseen podrán manifestarse pero sin afectar las actividades de sus compañeros ni del Instituto.

Los estudiantes celebraron la asamblea para votar el pliego petitorio y las acciones que llevarán a cabo a partir del fallecimiento de su compañera Fernanda Michua Gantus, y para demandar a la institución mejores condiciones y mayor atención a la salud mental de sus alumnos sin comprometer la calidad académica.

Los estudiantes discutieron la falta de organización en los exámenes finales y exigen que se cambien las reglas de aprobación de algunas materias para tomar en cuenta el desempeño de los estudiantes a lo largo del semestre y no sólo los exámenes finales; de esta manera, quienes tienen promedio mayor a 9 no tendrían que reprobar la materia si no pasan el final, y los becarios no tendrían el riesgo de perder su beca si no aprueban un examen.

Los jóvenes quieren mantener la excelencia académica del ITAM sin comprometer la salud mental de sus estudiantes, por lo que también piden discutir las políticas del Departamento de Becas.

“Lo que necesitamos es salud mental. No podemos ser los mejores si tenemos un colapso mental o de energía. No entramos al ITAM para pasarla bomba, sino porque queremos ser los mejores”, indicó una de las estudiantes.

A partir de la muerte de Fernanda, sus compañeros integraron un pliego petitorio de 10 puntos, entre los que se demandan que las fechas alternativas a los exámenes finales se realicen en el semestre Primavera 2020; generar una estrategia de atención y acompañamiento en salud mental para los alumnos; crear un protocolo de denuncias contra docentes y administrativos por afectar la salud mental de los alumnos; sicólogos de planta para la contención emocional de los alumnos, y capacitar a docentes y directivos en salud mental.

De igual manera, están pidiendo que los maestros expliquen a los estudiantes que reprueban un examen o una materia por qué obtuvieron esa calificación y en qué fallaron, para poder corregir y mejorar.

“Queremos que los profesores nos den rúbricas estandarizadas, que en las revisiones nos ayuden a entender por qué reprobamos para que podamos seguir mejorando como personas.

“Hay que dejar de confundir excelencia con exigencia. Este tipo de cosas no miden la excelencia académica. El ITAM impuso esta regla para que la gente pague 50% de cada materia. Mejor debemos exigir que nos den mejores clases y que el examen realmente mida lo que hemos aprendido”, señaló otro alumno.

Hoy los estudiantes del instituto llevarán a cabo un paro de labores para demandar el cumplimiento, punto por punto, del pliego petitorio que elaboraron y presentaron a la dirección itamita.

Asimismo, le exigieron al rector Arturo Fernández, que dé respuesta a sus demandas a más tardar el próximo enero, y que, en caso de no hacerlo, renuncie.