Issste atiende a una paciente con síntomas de COVID-19

La persona llegó al nosocomio la noche del martes y se le realizarán los exámenes correspondientes para corroborar si presenta o no la enfermedad.

NUEVO LAREDO TAM.-Actualmente en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), se encuentra una paciente internada sospechosa de COVID-19, que llegó al nosocomio la noche del martes, se le harán los exámenes correspondientes para saber si presenta la enfermedad.

Lo anterior lo dio a conocer el director del hospital, doctor Mario Alberto Pérez Coss, quien agregó que desde que inició la pandemia han tenido pacientes sospechosos de coronavirus, a quienes se les han realizado la prueba, unos salieron negativos, otros positivos y que ya fueron dados de alta.

“Todo paciente que se catalogue como sospechoso y amerite internarse se interna, nosotros aquí en el hospital hicimos divisiones, un área COVID, la cual es para sospechosos y un área para positivos, todo esto tratando de aislar al personal de nosotros, siempre hemos tratado de protegerlos”, indicó.

Añadió que a la paciente sospechosa se le habrá de hacer la prueba, por lo cual si el resultado es negativo se pasa al área normal de encamados, si es positivo se traslada al área de COVID-19 que se instaló por el área de urgencias frente a la plaza de Los Insurgentes.

Destacó que la única paciente sospechosa que está internada tiene 73 años de edad, la mayoría de los pacientes que presentan síntomas de coronavirus son pacientes con enfermedades cronicodegenerativas, como diabetes, hipertensión, TB, entre otros padecimientos.

Reveló que desde que inició la contingencia a la fecha solamente han tenido a tres pacientes internados, de ellos solamente un paciente de 73 años fue el que falleció, ahora con la instalación del Módulo-Hospital COBID-19 se tiene un mejor control de los pacientes sospechosos, o que son diagnosticados con la enfermedad.

Pérez Coss indicó que cuando llega un paciente con afectaciones de tipo respiratorio, el médico de urgencias que los atienden por medio de un sistema llena un formato especial, el cual se comunica a la Secretaría de Salud para que le tome la prueba al paciente en su casa.

“El problema del coronavirus existe, no es una invención no son mentiras, y esto nosotros lo vemos porque estamos en los hospitales, que las personas que son de la tercera edad que tomen conciencia de permanecer en sus casas, no deben ni de salir a la esquina de sus casa por su bien”, concluyó.