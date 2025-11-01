Invitan a visitar altares de muertos en las seis bibliotecas públicas de la ciudad

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo invita a la comunidad de los Dos Laredo a visitar y conocer a profundidad el origen de los altares de muertos en las seis bibliotecas públicas de la ciudad y en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”.

En estos espacios de consulta bibliográfica, los usuarios podrán apreciar el colorido de diversos altares de muertos y conocer sus orígenes prehispánicos y las características del sincretismo que hubo en estás prácticas a raíz del arribo de los españoles al continente durante el año 1519.

“En cada una de las bibliotecas y en la Infoteca, se han instalado altares que rinden homenaje a personalidades relevantes. Los usuarios, además de apreciar el trabajo creativo de los bibliotecarios, podrán conocer el origen de esta costumbre ancestral y cómo fue cambiando a través del tiempo a raíz por la fusión de los hábitos y creencias de la comunidad española que arribó al continente cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz durante el segundo decenio del año 1500”, dijo Marcos Rodríguez Leija, coordinador de bibliotecas del gobierno de Nuevo Laredo.

Entre los personalidades relevantes a quienes se rinde homenaje destacan el ex alcalde Carlos Enrique Cantú Rosas en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, ubicada en Vilalgrán y Eva Sámano en la colonia la Fe; José Vasconcelos en la biblioteca que lleva su nombre, ubicada en la plaza México del centro de la ciudad.

También se rinde homenaje a Rubén Miranda en la biblioteca que lleva su nombre y se ubica el Lincoln y Chimalpopoca y a Octavio Paz en la biblioteca que lleva su nombre y se ubica en la avenida Revolución y Eva Sámano. Otras bibliotecas que cuentan con altares tradicionales son la “José María Martínez”, ubicada en la colonia Infonavit y la ” Fidel Cuéllar”, ubicada en la colonia Hidalgo.

Tanto las bibliotecas como la Infoteca permanecerán abiertas el sábado 1º de noviembre y sus horarios de apertura son de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm y los sábados de 8:00 am a 2:00 pm.