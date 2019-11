Invitan a aprovechar registro de nacimiento de adultos mayores

NUEVO LAREDO, TAM.-La campaña para el registro de nacimiento de adultos mayores de 60 años de edad, es permanente y gratuita en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF-.

Este servicio busca otorgarles una identidad legal, necesaria para realizar trámites diversos como es la inscripción a programas de apoyo de los tres niveles de Gobierno, informó Alberto Morales Cerón, asesor jurídico del Sistema DIF municipal.

“Para obtener el registro se requieren actas de nacimiento de los padres del adulto mayor, a veces es un poquito complicado, pero pueden solicitarlas en el Registro Civil, o bien las actas de defunción, pues la mayoría ya fallecieron; también puede ser acta de matrimonio, si sus papás estuvieron casados.

“Además requieren acta de nacimiento de hermanos de la persona que solicita su registro, acta de nacimiento de sus hijos y la constancia de inexistencia, para comprobar que esa persona no está registrada, además de dos testigos que los conozcan, que pueden ser familiares”, precisó.

Debido a que las personas que solicitan su registro ante el Sistema DIF tienen avanzada edad, se les pide ir acompañados de algún familiar para que les apoye en este trámite.

Morales Cerón comentó que la mayoría de las personas que acuden por este trámite son originarias de rancherías del interior del país, que nunca habían necesitado este documento.

“A veces sus hijos se vienen a vivir aquí a la frontera y se traen a sus padres para acá, los quieren dar de alta en el Seguro Social y si la persona no tiene acta de nacimiento, no se le puede dar ese apoyo, inclusive hay personas que quieren entrar en programas de 65 y más para los apoyos económicos, y sin acta de nacimiento no califican”, detalló.

Para tramitar este servicio pueden comunicarse al área jurídica del Sistema DIF al teléfono 712-1032, o bien acudir a la oficinas centrales ubicadas en la Calle Héroe de Nacataz 2244, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.