Invita Municipio a Clínica de Caza y Pesca 2025

La actividad se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre, en un horario de 4:00 de la tarde a 8:30 de la noche, en el Centro Cultural de Nuevo Laredo

El evento reunirá a especialistas, expositores y aficionados de esta tradición que forma parte de la identidad de la región. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, invita a la ciudadanía a participar en la Clínica de Caza y Pesca, un evento único que reunirá a especialistas, expositores y aficionados de esta tradición que forma parte de la identidad de la región.

La actividad se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre, en un horario de 4:00 de la tarde a 8:30 de la noche, en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, ubicado en el Blvd. Luis Donaldo Colosio km. 2.5.

En el programa destacan la exposición de trofeos de caza y pesca, camionetas adaptadas para la cacería, así como la muestra de parapetos.

Además, los asistentes podrán disfrutar de conferencias y experiencias a cargo de expertos en el tema como Alejandro Treviño Ruiz, Gerente General de ANGADI; Curricanes Fishing Team, especialistas en lobina y Ovidio Garza Cavazos, conductor del programa Grandes Trofeos TV.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover actividades que enriquezcan la convivencia y proyecten el potencial de la ciudad en distintos ámbitos.

