Invidente demanda respeto a la sociedad

NUEVO LAREDO, TAM.- Nelly Sarahí Rocha Avelino una joven de 20 años de edad, quien a pesar de tener glaucomo congénito degenerativo de nacimiento, donde su visibilidad es de aproximadamente 15 por ciento frontal, no le ha impedido llevar su vida normal y desea concluir una carrera.

La joven mencionó que con el paso del tiempo habrá de ir perdiendo completamente la visión, hasta que un día llegará que quedará completamente en penumbras, actualmente acude al Centro de Rehabilitación Integral (CRI) “Camino de Luz” donde está tomando clases de movilidad y braille.

“Para mí, no siento que mi vida es tan complicada, el detalle es la sociedad, porque muchos de ellos no tienden a ponerse en el lugar de una persona discapacitada, me han tocado por desgracia personas que creen que tener una discapacidad es como quererse aprovechar de la gente, y no es así”, explicó.

Añadió que si piden un lugar hasta mero enfrente en el autobús, no es porque quieran ir hasta el frente, si no porque sus limitaciones físicas no les permiten caminar y desplazarse bien como cualquiera otra persona, lo único que se pide es que respeten a estas personas.

Destacó que en el caso de los estacionamientos, le ha tocado que cuando acude con sus papás a una tienda o en cualquier lugar, que hay un lugar para personas discapacitadas, y en muchas ocasiones no los respetan, y son personas que no tienen ninguna discapacidad.

Precisó que el bastón en su casa no lo utiliza porque ya sabe en qué lugar están cada una de las cosas, como los muebles y el patio.

Reveló que cuando sale a la calle el bastón lo utiliza como sus ojos, aunque la mayoría de las veces siempre la acompaña su mamá o alguno de sus hermanos, aunque está consciente de que ellos no van a hacer eternos y que algún día tendrá que valerse por ella misma.