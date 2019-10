Inviable bajar el precio de gasolina

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, CANACAR, no se sumará a la protesta que están organizando camioneros a nivel nacional. [Armando Castillo Gutiérrez / Líder Informativo]

CD. VICTORIA, TAM.- La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, CANACAR, no se sumará a la protesta que están organizando camioneros a nivel nacional, demandando un ajuste a la baja en el precio de la gasolina y el diésel, adelantó Leonardo Zaldívar Cabrero.

“No, en absoluto, consideramos que es técnica y económicamente inviable para México en este momento y en la cuestión de los combustibles estamos dentro del libre mercado en el mundo, entonces sería muy complicado que baje la gasolina por decreto”, destacó.

Están pidiendo que baje la gasolina y el diésel, lo considero un poco complicado que por decisión presidencial o por decreto se vaya a bajar el combustible ya que éstos están dentro de la oferta y la demanda en el mundo, precisó.

“Tenemos aquí a Shell, Mobil, una serie de combustibles que no son precisamente PEMEX y en muchas ocasiones son más baratos. Es imposible, estamos en un mundo globalizado es imposible que el Presidente diga que hoy baja cuatro pesos el combustible”, agregó.

El Presidente de la CANACAR en el estado indicó lo anterior al agregar que en lo que sí coinciden, es en el que los doctores que le dan el visto bueno física y mentalmente a los choferes, solo se quedaron los propios de SCT por lo tanto, “son muy pocos y nos hacen falta licencias”.

Lo que yo sé que está pidiendo también es que ya no circulen los camiones de doble remolque y de concretarse, habría un impacto en los predios de la canasta básica ya que los vistos de operación se elevarían, señaló.