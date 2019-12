Investigará Pentágono contrato para muro otorgado a donante republicano

WASHINGTON.-La inspectoría del Departamento de Defensa estadounidense investiga un contrato de 400 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México que fue otorgado a una firma que obtuvo el trabajo luego de varias apariciones en el canal de TV Fox News.

El inspector general del Pentágono envió una carta el jueves al presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, para informarle que se auditará el contrato otorgado a la empresa Fisher Sand and Gravel Co. con sede en Dakota del Norte. El demócrata Thompson pidió la revisión debido en parte a que las ofertas no satisfacían los requisitos operativos y los prototipos llegaron fuera de plazo y superando el presupuesto.

Tommy Fisher, jefe de la empresa familiar, dijo el jueves que no había “nada que descubrir” en una auditoría.

“Se nos dijo que ofrecimos el precio más bajo y el mejor valor”, dijo. “Nos complace colaborar con el Cuerpo de Ingenieros Militares”.

El muro fronterizo es una de las prioridades principales del presidente Donald Trump, quien hizo campaña con la promesa de construir “un muro grande y hermoso” en la frontera que sería pagado por México, y que para fines de 2020 se habría construido entre 725 y 1.100 kilómetros. México no está pagando el muro y para el 1 de noviembre se había construido 125 kilómetros.

El intento de Trump de financiar el muro con dinero del Pentágono después que el Congreso le negó los fondos ha provocado movimientos de resistencia y demandas judiciales. Un juez federal sentenció esta semana que el gobierno no puede utilizar ciertos fondos del Departamento de Defensa para construir la barda.

El 2 de diciembre la empresa Fisher ganó el contrato para construir casi 50 kilómetros de muro en Arizona. Fisher había aparecido varias veces en Fox News, el canal de noticias por cable preferido de Trump, para hablar sobre su deseo de obtener el contrato. Sin embargo, la empresa tiene escasa experiencia en esa clase de construcción y le habían rechazado una propuesta anterior.

Fisher dijo que su empresa podía realizar el trabajo a 13 millones de dólares la milla (1.600 metros). Dijo que la oferta más cercana era de 20 millones la milla.

Cuando Fisher recibió el contrato, Ingenieros Militares dijo en una carta que la propuesta era técnicamente factible y la de mejor precio.

Dos funcionarios del gobierno al tanto del asunto dijeron a The Associated Press que Trump promovió enérgicamente la oferta de Fisher ante el secretario de Seguridad Nacional y el jefe de Ingenieros Militares, que tiene a su cargo el manejo de los contratos para el muro. La interferencia del presidente en una contratación federal causó preocupación entre algunos de los que supervisan el proceso, pero Trump insistió en que Fisher podía realizar el trabajo más rápidamente y a menor costo que sus competidores, dijeron las fuentes, que hablaron bajo la condición de no ser identificadas.

El legislador Thompson había expresado preocupación porque funcionarios de Seguridad Nacional habían visitado una barrera privada construida por la empresa antes de otorgar el contrato.

El inspector del Pentágono dijo que estudiaba como realizar la auditoría y que efectuaría un anuncio próximamente.

Thompson se declaró complacido.