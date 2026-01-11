Investigan robo a casa habitación en colonia Los Presidentes

NUEVO LAREDO, TAM.- Un robo a casa habitación fue denunciado a las autoridades, registrado en un domicilio ubicado en la colonia Los Presidentes, lo que movilizó a corporaciones de seguridad hasta el lugar de los hechos.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Investigadora y Servicios Periciales, encontrando a la Guardia Estatal como primer respondiente y una vivienda de dos plantas con la puerta principal metálica vandalizada y daños visibles en la chapa.

Con la autorización del propietario, un hombre de aproximadamente 47 años, las autoridades ingresaron al inmueble para realizar la inspección correspondiente y documentar el estado del domicilio.

Durante la revisión se constató el robo de un refrigerador con alimentos, así como dos perfumes y dos bolsas de mano, de acuerdo con el inventario preliminar levantado en el lugar.

En la planta alta se observaron puertas dañadas, cajones abiertos y ropa revuelta, lo que evidenció una búsqueda de objetos de valor en distintas áreas de la vivienda.

El afectado informó que al regresar a su domicilio alrededor de las 16:15 horas, tras recoger a su hija de la escuela, encontró la puerta forzada y el interior desordenado, motivo por el cual solicitó apoyo al número de emergencias.

Las autoridades recabaron indicios y elaboraron el informe correspondiente, quedando el caso a disposición de la autoridad ministerial, que dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer el robo.