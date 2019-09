Invaden mexicanos Las Vegas

LAS VEGAS.-Si alguien sabe cómo festejar, esos son los mexicanos, y más si se trata del mes patrio.

Para eso, ni siquiera necesitan estar en el País, pues cargan con todo y mariachi con tal de expresar su orgullo nacional.

Desde hace dos décadas, uno de los destinos predilectos de los paisanos ha sido Las Vegas, que con su eterno ambiente de fiesta y múltiples eventos se ha convertido en la mejor opción para dar “El Grito”.

Encabezando la celebración están Luis Miguel, que ofrecerá shows los días 13, 15 y 16 de septiembre en The Colosseum del Caesars Palace; y Alejandro Fernández, el 15, en el Mandalay Bay Events Center.

En año anteriores, ambos artistas se han forjado como expertos en crear el ambiente ideal junto a su mariachi para gritar: “¡Viva México!”.

Para los menos tradicionalistas, pero igual de efusivos, la cartelera del 13 al 18 de septiembre también contará con rock al lado de artistas como Maná (MGM Grand Garden Arena), Carlos Santana (House of Blues), Café Tacvba (Mandalay Bay Beach), Alejandra Guzmán (Mandalay Bay Beach) y Gloria Trevi (Zappos Theater).

Aunque si de bailar se trata, Pancho Barraza (The Cosmopolitan), Larry Hernández (Star of the Desert Arena) y Banda MS (Zappos Theater) pondrán a cantar a su público con temas regionales.

El coctel mexicano incluirá baladas románticas a cargo de Marco Antonio Solís (Mandalay Bay Events Center) y Reik (Pearl Palms Casino), cubriendo así cualquier gusto para ambientar las festividades.

Las noches se extenderán con lo mejor de la música latina gracias a Maluma (Mandalay Bay Events Center), J Balvin (Kaos), Daddy Yankee (The Cosmopolitan), Marc Anthony (Zappos Theater) y Enrique Iglesias (The Colosseum).

Otras actividades incluyen celebraciones callejeras con el Festival México Lindo, en la North 6th Street, y Fiestas Patrias Las Vegas, en Sammy Davis Jr. Festival Plaza.

Y si después de todo esto aún tienes energías, puedes cerrar con broche de oro el 20 de septiembre al ritmo de Los Ángeles Azules, que estarán en el Mandalay Bay Beach.