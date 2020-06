Internan a papá de Iridia y Oscar por Covid-19

View this post on Instagram

Queridos amigos: Quiero hacer de su conocimiento que mi padre una de las personas que más amo ❤️ y admiro en este mundo fue ingresado hoy por la mañana en el hospital de expansión que el instituto Mexicano del Seguro Social instalado en el autódromo, debido a una recaída por motivos del Covid 19. Su estado de salud es delicado. Mi plena confianza está en DIOS y en su voluntad 🙏🏽. Mi padre fue mi entrenador para Juegos Olímpicos. Algo histórico ya que nunca se a dado que un padre y sus dos hijo (mi hermano Oscar Salazar) asistan a unos mismos juegos. Fuerza Papá te amo. ❤️ Aunque ande en valle de sombra de muerte,No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. #CONDIOSDELAMANO🙏🏽