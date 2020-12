Intensifican revisión en ‘pulgas’ por contingencia sanitaria

Las medidas serán más rigurosas, quienes no cumplan se les va a prohibir la venta. [Salvador González / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Para que los comerciantes informales cumplan con los lineamientos estipulados en el Acuerdo de Salud publicado el 15 de diciembre por el Gobierno del Estado, la dirección de Comercio Informal, Espectáculos y Alcoholes en Nuevo Laredo intensificará las revisiones en los mercados rodantes o pulgas instalados en los diferentes sectores de la ciudad.

Víctor Almanza, director de la dependencia señaló que el nuevo acuerdo, estipula que cada puesto debe tener cinco metros de distancia entre uno y otro, además se aplicará vigilancia más rigurosa para quienes incumplan.

“Las medidas serán más rigurosas, quienes no cumplan se les va a prohibir la venta, sobre todo a las personas que no usen el cubrebocas y no respeten la sana distancia, el horario será el mismo hasta las 4 de la tarde, pero la restricción es que tiene que estar separados uno del otro”, subrayó.

Manifestó que personal de comercio informal mantendrán una reunión con los líderes de estos lugares para llegar a un acuerdo, sin ser afectados en cuanto a los espacios, pero que sí se cumpla con las nuevas disposiciones.

“Vamos a buscar estrategias para que no haya tanto contagio, en el acuerdo también señala que las personas que no porten el cubre bocas no se les va a vender, todo esto tenemos que hablarlo, ya que si cumplen con estas medidas evitaremos el cierre del comercio informal”, mencionó.

Almanza agregó que para mayor información los comerciantes pueden comunicarse al teléfono 867711-35-06, o directamente en las oficinas ubicadas en la Torre Administrativa conocida como El Palomar, de avenida Ocampo y calle Maclovio Herrera, con un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.