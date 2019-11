Insuficiente agua para riego agrícola

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Aunque el trasvase de agua de la Presa El Cuchillo en Nuevo León a la Marte R. Gómez en Tamaulipas ya ha terminado y las lluvias se han generalizado prácticamente en todo el estado, aún o hay agua suficiente para el riego, para el próximo ciclo agrícola.

“Aunque no hay agua para el riego de los cultivos para el próximo ciclo en el norte del estado, de cualquier manera la actividad agrícola puede iniciar de acuerdo a cómo se tiene programado”, señaló Francisco Quintanilla Acosta.

El sub Secretario de Agricultura en Tamaulipas sostuvo que, aunque se han registrado lluvias en la mayor parte del estado, aún las condiciones de falta de agua no pueden superarse al cien por ciento.

Considero que en el norte del estado, en donde a finales de este mes comienza la temporada de siembra del ciclo agrícola más importante en el estado, es necesario que haya mejores condiciones de humedad que aseguren un buen arranque en las actividades de siembra.

El trabajo de agua desde la presa el Cuchillo en Nuevo León ha concluido y luego de recibir los excedentes, podemos señalar que el agua no es suficiente para asegurar el riego agrícola, comentó el funcionario estatal.

Aparte de ello, dijo que pese a que se ha eliminado la intención de aplicar un cobro extra por el uso del agua en actividades agrícolas, que los productores siguen preocupados por otras medidas que el Gobierno Federal ha mantenido para el próximo año.

“La gente anda sacada de onda con la nueva política del gobierno federal, donde se contemplaba apoyos dentro de PROAGRO para más de 20 hectáreas, pero para el próximo año eso se ha cancelado”, señaló.

Además, no habrá pago de seguros agrícolas, tampoco habrá subsidio para el seguro que tenían en agricultura por contrato, la gente está informada de lo que puede pasar, señaló.