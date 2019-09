Instalan aulas móviles en escuela dañada en NL

El lunes, los alrededor de 600 niños no tuvieron clases por el mal estado de las aulas, y madres de familia denunciaron que no había una pronta respuesta de las autoridades.

MONTERREY, NL.- El Gobierno estatal instaló cuatro aulas móviles en la Primaria Esteban Rock, en San Nicolás, luego de que padres de familia ejercieron presión ante las autoridades ya que el plantel fue gravemente afectado por la tormenta “Fernand”.

Comunicación Social de la Secretaría de Educación estatal informó que mañana se reanudarán las clases en la escuela, y esperarán a que el Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo León determine cómo la rehabilitará.

Además, el municipio de San Nicolás entregó útiles escolares para los niños y material para los maestros, ya que la inundación dañó los salones.

El lunes, los alrededor de 600 niños no tuvieron clases por el mal estado de las aulas, y madres de familia denunciaron que no había una pronta respuesta de las autoridades, e incluso señalaron que personal de la Secretaría de Educación les dijo que no tenían aulas móviles.

Al no obtener una solución, acudieron a la Presidencia de San Nicolás a pedir ayuda, y por la tarde personal del municipio acudió a limpiar la escuela.

Comunicación Social de San Nicolás señaló que también apoya con el remozamiento de una barda.

En una transmisión en vivo, el Alcalde Zeferino Salgado aseguró a los padres de familia que esperarán a que la Secretaría de Educación determine cómo rehabilitarán el plantel, y el resto lo hará el municipio.

“¿Qué sigue? La Secretaría de Educación Pública va a determinar qué van a hacer ellos por parte del Gobernador, y lo que no, el Municipio le va a entrar, la reparación de escuela, unos hundimientos”, dijo Salgado.