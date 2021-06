Instagram permitirá publicar desde el navegador de escritorio

CIUDAD DE MÉXICO.-En todo el mundo el dispositivo de conexión a internet más utilizado es el celular, y una de las actividades más frecuentes es revisar y actualizar las redes sociales. Por esa razón es que Instagram no había considerado necesario brindar la opción de publicar desde una computadora, pero ahora está probando esta posibilidad.

El consultor de redes sociales, Matt Navarra, descubrió que Instagram está probando la capacidad de crear publicaciones utilizando el navegador web en una computadora de escritorio. Para demostrar que se está trabajando en la función compartió algunas capturas de pantalla.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

Luego Facebook confirmó la prueba en un comunicado que envió a Bloomberg. “Sabemos que muchas personas acceden a Instagram desde su computadora. Para mejorar esa experiencia, ahora estamos probando la capacidad de crear una publicación de Feed en Instagram con su navegador de escritorio”, dijo la portavoz Christine Pai.

Según lo que se puede ver en las capturas de pantalla de Navarra, la función permitirá al usuario seleccionar relaciones de aspecto, aplicar filtros y usar parámetros básicos de edición dentro del navegador.

Sin embargo, hay que aclarar que la función aún no aparece para todos, aunque quienes están siendo parte de esta prueba pueden ver que está resaltada en la parte superior derecha de la pantalla con un mensaje que dice “Ahora puedes crear y compartir publicaciones directamente desde tu computadora”, lo que sugiere que Instagram sí está considerando un despliegue más amplio.

Aun así todo indica que habrá que esperar para que la opción esté disponible para todos, especialmente considerando que Instagram ha sido lento al implementar funciones en su aplicación web, como ejemplo podemos decir que la mensajería directa apenas llegó el año pasado a las computadoras.

Sin duda la posibilidad de agregar contenido desde una computadora será agradecida especialmente por los profesionales de las redes sociales que usan Instagram como parte de su flujo de trabajo diario han tenido que recurrir a herramientas de terceros para crear publicaciones en escritorios, lo que demuestra que algunos casos de uso no necesariamente se benefician de un enfoque solo móvil.

Tweets en Instagram

Otra de las herramientas que pronto estarán disponibles para realizar publicaciones en Instagram es la posibilidad de insertar tweets directamente en la red social propiedad de Facebook.

Dado que en Instagram es común que las personas pongan capturas de pantalla de otras plataformas sociales para demostrar, para bien o mal, que alguien dijo algo, ahora Twitter quiere hacer más fácil ese proceso al permitir publicar un tweet de manera directa.

Twitter informó que está probando una opción para compartir tweets directamente en Instagram. Sin embargo, la compañía aclaró que, por ahora, está implementando esta función solo en su aplicación para iOS. Básicamente el cambio consistirá en agregar, al botón de compartir debajo de un tweet, un ícono para publicar en Historias de Instagram. De esta manera ya no será necesario hacer una captura de pantalla para luego publicar la imagen, con otra ventaja, que ya no es necesario utilizar el almacenamiento del teléfono con fotografías que seguramente ya no volverás a utilizar.

Al parecer este será un paso para volver a tener mayor integración entre las dos plataformas sociales. Hay que recordar que hace años era posible publicar tus fotos de Instagram en Twitter fácilmente y aparecerían como tarjetas en los tweets. Sin embargo, en 2012, Instagram retiró el soporte para ellos para redirigir a más personas a su propia aplicación y sitio web. Ahora la función para compartir tweets vuelve a unir un poco a estos servicios de internet.