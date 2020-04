Insta Salud a obedecer medidas preventivas

NUEVO LAREDO, TAM.- Hasta el lunes en esta frontera, las autoridades de salud confirmaron un total de 46 casos de pacientes positivos con Covid-19, cifra que va en aumento ya que apenas el jueves pasado iban 36 casos, ante ello se pide a la ciudadanía continuar con las medidas preventivas.

Así lo dio a conocer el doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, director de Salud Municipal, quien añadió que mientras la ciudadanía continúe ignorando lo que es el lavado de manos, evitar visitas a familiares, utilizar cubre bocas al salir a la calle, el peligro estará latente.

“Tenemos que seguir insistiendo a la población que está enfermedad nos puede dar a todo si no hacemos caso a las recomendaciones que se han estado emitiendo por parte del sector salud, y los más importante es que no se salgan a la calle si no hay razón”, explicó.

Añadió que en este mes se espera que el pico de la enfermedad, es por ello que todos deben hacer lo que les corresponde, no dejar todo a las autoridades municipales o de salud, ya que todos tenemos la obligación de cuidarnos entre sí.

Precisó que aún se pueden ver a muchas personas en la calle sin el uso del tapabocas, lo que es una falta de respeto para quienes sí lo están usando, ya que el cubre bocas ayuda en gran medida a evitar el contagio del coronavirus.

Detalló que se continúan verificando las tiendas comerciales para saber si siguen realizando las medidas de salud preventivas, como es el aplicar gel antibacterial a la persona que va a ingresar, ya que solamente puede entrar una persona por familia.

Además de guardar la sana distancia entre una persona y otra cuando están haciendo fila para entrar a la tienda, además de las que los carritos del mandado se deben desinfectar frecuentemente, todas estas medidas ayudan mucho para evitar la propagación de Covid-19.

“Ante esta nueva pandemia todos tenemos que poner nuestro granito de arena para salir adelante, nos preocupa que sigan aumentando los casos de esta enfermedad, por ello la insistencia a la población de que se guarden en casa, que se laven las manos varias veces al día, y que usen cubre bocas”, concluyó Gutiérrez Serrano.