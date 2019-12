Inspiran canción exparejas de Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.-Bombardeada por comentarios de todo tipo sobre sus relaciones sentimentales, Paulina Rubio prefirió alejarse de la crítica y responder con una canción, “De Qué Sirve”.

En entrevista exclusiva desde su casa en Miami, la ex Timbiriche rechazó decir si la dedicatoria es para Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” o Gerardo Bazúa, los papás de sus hijos Andrea Nicolás y Eros, respectivamente.

“Ya conocen mi música, mis canciones, esta canción es autobiográfica… a mí me gusta exponer por medio de mis canciones lo que son mis vivencias.

“En todas mis canciones tengo el gran lujo de manejarme gracias a mis fans, ellos me aconsejan, me dicen lo que les gusta. Tiene humor negro, es muy sarcástico, a mí me gusta reírme de mí misma para poder subsistir”, detalló “Pau”.

Desde este viernes en plataformas digitales la pieza, con atmósfera de balada ranchera, está disponible. La letra habla de una mujer que describe sus lamentos porque su ex la despreció y no valoró lo que ella le daba.

“¿De qué sirve qué tengas bonita cara si al final siempre la cagas?”, y “por mí te vas a la fre, fre… frénate ahí…”, son dos de las frases de la canción que ayer destacaron en los comentarios en redes sociales.

La intérprete de “Mío” y “Desire (Me Tienes Loquita)” aseguró que pese a controversias este 2019 lo cierra con ánimo y buena cara.

“El gran aprendizaje es que hay que ponerle corazón a lo que tiene luz, tratar de ser la mejor versión de mí misma. Es lo que me llevo de mí.

“No puedo reaccionar ante los ataques ni los comentarios de mis fans. Busco una lectura propia, algo que me haga crecer el músculo del cerebro”.