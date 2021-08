Inician hoy reinscripciones para alumnos de nivel básico

NUEVO LAREDO, TAM.- Este lunes inicia el periodo de reinscripciones para alumnos de nivel básico.

Es importante que los padres de familia que no recibieron confirmación por parte de las escuelas, acudan al plantel a verificar que su hijo aparezca en la lista, de lo contrario deberá buscarle espacio en otra institución, informó Aurelio Uvalle Gallardo, jefe el Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo.

“El calendario escolar ofrece un día para inscribir a aquellos alumnos que no se registraron en el mes de febrero porque vienen alumnos de otros municipios o por otras circunstancias. Por eso los directores estarán en las escuelas recibiendo algunas solicitudes. La aceptación de los alumnos se hará en base a la capacidad que tenga la escuela para recibir alumnos”, aclaró.

El jefe de educación manifestó que afortunadamente existen escuelas de los tres niveles como son preescolar, primaria y secundaria donde hay espacios disponibles. Esa ayuda la puede obtener el padre de familia acudiendo al Crede, ahí se le orientará.

“Si no están confirmados y después de la confirmación que se hace en las escuelas no viene el nombre del alumno, significa que no existe tal registro, el padre debió haber recibido una confirmación por parte de la escuela. Los padres de familia pueden ir al Crede y ahí les daremos la ayuda que necesitan”, comentó.

El Crede se ubica en Privada Pedro Pérez Ibarra 4902. El número de teléfono es el 867 713 53 57, operando de 8:30 de la mañana a las 5:00 de la tarde, lunes a viernes.