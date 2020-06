Inician en Crede las vacaciones

NUEVO LAREDO, TAM.- Hoy es el último día que laborará personal del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Nuevo Laredo, a partir del lunes, inician 17 días de descanso.

Será el lunes 13 de julio cuando reinicien sus labores.

Aurelio Uvalle Galardo, jefe del Crede, solicitó a los padres de familia que en este periodo de descanso protejan a sus hijos, después de que en esta ciudad ya son más de 500 casos positivos de coronavirus.

“Como adultos debemos entender que este no es un periodo vacacional como todos los años. El llamado que hacemos a los padres de familia, muy en especial es que protejan a sus hijos, que no los expongan, no los saquen sin las debidas protecciones en caso de ser necesario que salgan”, comentó.

Dijo que hasta el momento, la fecha de regreso a clases es el 31 de agosto, más todo dependerá del comportamiento de esta pandemia.

Estos días los pueden aprovechar los padres de familia para convivir con sus hijos, son momentos que en mucho pueden ayudar a fortalecer su relación. También es importante explicarles la situación que estamos viviendo y las medidas que deberemos tomar todos para cuidar nuestra salud en esta pandemia”, comentó.

Entre esta información que los padres de familia deben compartir con sus hijos, se encuentra el uso de cubrebocas, el debido lavado de manos, el estornudo protegido y la sana distancia por mencionar algunos.