Inician el torneo de forma positiva

El conjunto femenil de basquetbol de TAMIU derrotó a la actuales campeones de la Conferencia Sur de la División de Texas A&M Corpus Christi.

LAREDO, TX.-Vaya forma de iniciar la temporada, el conjunto femenil de basquetbol de la Universidad de Texas A&M Internacional (TAMIU, por sus siglas en inglés), al derrotar a la actuales campeones de la Conferencia Sur de la División de Texas A&M Corpus Christi, por diferencia de 89 puntos a 76.

Celebrado precisamente en Corpus Christi, Texas, las fronterizas demostraron desde el principio de las acciones sus ganas de llevarse un buen resultado, al concluir con un liderato parcial en el primer cuarto de 29 puntos a 16.

Para el segundo periodo, las locales se cambiaron el chip y fueron más a la ofensiva con un porcentaje de disparos del 64 por ciento, que las ayuda a finalizar el medio tiempo con un déficit de 48 a 41.

Al comienzo del tercer capítulo, las de TAMIU terminaron conectado un 62 por ciento de tiros, para obtener una ventaja en ese momento de 75 a 59.

En el último cuarto, las de Corpus quisieron darle la vuelta a la tortilla, pero se toparon una defensa férrea que no dejó pasar nada, para finalmente colgarse un importante triunfo.