El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Inicia INMUJER Proyecto “Orugas-Mariposas”

Nace a partir de la demanda de atención y a la carencia de espacios de trabajo grupal en el tema de violencias

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo (INMUJER) dio arranque al Proyecto “Orugas-Mariposas”, el cual nace a partir de la demanda de atención y a la carencia de espacios de trabajo grupal en el tema de violencias.

 

El objetivo principal es definir e implementar la atención psicológica grupal o Grupos Terapéuticos en INMUJER con mujeres en situación de violencias en un primer nivel de intervención a tiempo limitado de 10 sesiones.

 

Este primer nivel de intervención consiste en la promoción de la salud, prevención, detección oportuna y atención de casos en terapia grupal, con modelos terapéuticos sensibles al género, interculturalidad y derechos humanos, comenzando con las siguientes poblaciones vulnerables:

 

• Mujeres en lista de espera para terapia psicológica y las que han concluido tratamiento terapéutico.

• Mujeres de empresas formales e instituciones con firma de convenio con INMUJER.

• Mujeres con infancias con discapacidad.

• Comunidades de mujeres de la tercera edad (60 años o más).

• Mujeres adolescentes de 15 años y más, de escuelas preparatorias del municipio.

Y en lo sucesivo y de manera progresiva a las poblaciones objetivos o instituciones que requieran del servicio, previo a criterios de admisión en coordinación con la Dirección.

 

La propuesta busca ser una herramienta para las y los profesionales involucrados en la atención de violencia de manera grupal en su puesta en acción, teniendo como marco de referencia a nivel operativo la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual.

 

De igual manera, tiene como propósito incrementar la factibilidad, a través del monitoreo de avances y alcances de la atención.

 

De manera específica, el Proyecto Orugas-Mariposas pretende prevenir y atender las violencias en las mujeres del municipio, contribuir al proceso de bienestar y empoderamiento de las mujeres del municipio que acuden para atención psicológica en la Institución, a través de contar con un espacio grupal cómodo, privado y seguro, en donde puedan identificar, compartir y validar experiencias y emociones personales derivado de violencias en sus vidas; mejorar habilidades de afrontamiento, para una vida autónoma y libre de violencia de las mujeres e inspirar a la creación de redes de apoyo emocional, fortaleciendo con ello la sororidad, y el tejido social.

Schwarber conecta cuatro HR y logra récord en paliza de Filis 19-4 ante Bravos
Israel declara Ciudad de Gaza como zona de combate

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.