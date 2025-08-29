Inicia INMUJER Proyecto “Orugas-Mariposas”

Nace a partir de la demanda de atención y a la carencia de espacios de trabajo grupal en el tema de violencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo (INMUJER) dio arranque al Proyecto “Orugas-Mariposas”, el cual nace a partir de la demanda de atención y a la carencia de espacios de trabajo grupal en el tema de violencias.

El objetivo principal es definir e implementar la atención psicológica grupal o Grupos Terapéuticos en INMUJER con mujeres en situación de violencias en un primer nivel de intervención a tiempo limitado de 10 sesiones.

Este primer nivel de intervención consiste en la promoción de la salud, prevención, detección oportuna y atención de casos en terapia grupal, con modelos terapéuticos sensibles al género, interculturalidad y derechos humanos, comenzando con las siguientes poblaciones vulnerables:

• Mujeres en lista de espera para terapia psicológica y las que han concluido tratamiento terapéutico.

• Mujeres de empresas formales e instituciones con firma de convenio con INMUJER.

• Mujeres con infancias con discapacidad.

• Comunidades de mujeres de la tercera edad (60 años o más).

• Mujeres adolescentes de 15 años y más, de escuelas preparatorias del municipio.

Y en lo sucesivo y de manera progresiva a las poblaciones objetivos o instituciones que requieran del servicio, previo a criterios de admisión en coordinación con la Dirección.

La propuesta busca ser una herramienta para las y los profesionales involucrados en la atención de violencia de manera grupal en su puesta en acción, teniendo como marco de referencia a nivel operativo la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, el Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual.

De igual manera, tiene como propósito incrementar la factibilidad, a través del monitoreo de avances y alcances de la atención.

De manera específica, el Proyecto Orugas-Mariposas pretende prevenir y atender las violencias en las mujeres del municipio, contribuir al proceso de bienestar y empoderamiento de las mujeres del municipio que acuden para atención psicológica en la Institución, a través de contar con un espacio grupal cómodo, privado y seguro, en donde puedan identificar, compartir y validar experiencias y emociones personales derivado de violencias en sus vidas; mejorar habilidades de afrontamiento, para una vida autónoma y libre de violencia de las mujeres e inspirar a la creación de redes de apoyo emocional, fortaleciendo con ello la sororidad, y el tejido social.