Inicia INE entrega de paquetes electorales

NUEVO LAREDO, TAM.- De manera coordinada y cumpliendo con los tiempos acordados, los presidentes de los tres consejos distritales en Nuevo Laredo, dieron inicio a la entrega de Paquetes Electorales a los funcionarios de casilla que participarán en las elecciones a gobernador del próximo 5 de junio, procedimiento que llevan a cabo capacitadores del INE.

«Es el primer día de una fase muy importante del procesó electoral que vivimos. Precisamente hoy, abrimos nuevamente la bodega, esto en presencia de consejeros del INE y representantes de los partidos. Se inició desde las seis de la mañana y se hizo la primera entrega de paquetes a las 8 de la mañana, actividad que seguirá hasta el viernes», comentó María del Pilar Pineda Martínez, presidenta del Consejo Distrital No.2.

De acuerdo a Pilar Pineda, los capacitadores electorales del INE, antes de entregar los Paquetes Electorales, éstos son revisados, basándose en un ‘parking list’, y al momento de la entrega se vuelve a revisar dicho reporte. Otro punto es que se aplica una cinta de seguridad, la que solo será retirada durante las votaciones.

«Este paquete no puede permanecer en una casa si no lo recibe el presidente de casilla. Al momento de la recepción tienen que revisar nuevamente frente al presidente de casilla, se vuelve a sellar y se resguarda. Todo esto para evitar alguna violación al proceso y no se preste para malos entendidos durante el proceso electoral», finalizó la presidenta del Distrito número Dos.

Cada Paquete Electoral contiene las boletas para votar, materiales de oficina, la lista nominal entre otros objetos.