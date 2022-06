Ingeniera mexicana, parte de una mayor diversidad espacial

Katya Echazarreta se convertirá en la primera mujer nacida en México y una de las mujeres más jóvenes en el espacio cuando ella y otras cinco personas despeguen de Texas a bordo de un cohete New Shepard para un vuelo turístico de 10 minutos lanzado por Blue Origin, cuyo lanzamiento está previsto para el sábado 4 de junio de 2022. El vuelo se produce en medio de los esfuerzos por aumentar la diversidad en los viajes espaciales, que durante mucho tiempo han estado dominados por hombres blancos. (Katya Echazarreta vía AP)Katya Echazarreta will become the first Mexican-born woman and one of the youngest women in space when she and five others blast off from West Texas atop a New Shepard rocket for a 10-minute tourist flight launched by Blue Origin planned for launch on Saturday, June 4, 2022. The flight comes amid efforts to increase diversity in space travel, which long has been dominated by white men. (Katya Echazarreta via AP)