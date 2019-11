Inesperada y bienvenida mi Medalla Bellas Artes Jacobs

CIUDAD DE MÉXICO.- “He pasado los 72 años que llevo en el mundo deshojando margaritas. Empecé por preguntar: ‘me quiere, no me quiere…’ cronológica y circunstancialmente acerca de cada persona a mi alrededor. Como es natural, la primera víctima de tal cuestionamiento fue mi mamá”, señaló la escritora y narradora mexicana Bárbara Jacobs.

Al recibir la Medalla Bellas Artes 2019 en el área de Literatura, reveló esa costumbre. “Mamá sí me quería. Apliqué esa práctica secreta a cada miembro de mi numerosa familia, a la tropa que trabajaba en la casa y a quienes nos visitaban con frecuencia; pasé mi infancia en esa oscilación”.

De esa manera ha transcurrido su vida, deshojando también la margarita desde la perspectiva de pertenencia, pues por razones de trabajo, familiares y afectivas, se siente a la vez parte de México, Estados Unidos y Líbano. Descendiente de migrantes y desterrados, dijo verse en la misma disyuntiva: “Me hallo, no me hallo; ¿cuál país me quiere y cuál no me quiere?”. No obstante, con satisfacción aseguró sentir sin ninguna duda que México la quiere, “lo cual me causa un reconfortante sosiego”.

En el acto, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez, explicó que esta presea es el reconocimiento que otorga la institución para honrar a quienes han dedicado su vida a una disciplina artística, y con ello, engrandecido al país.

“Entregarla a Bárbara Jacobs nos honra también, porque así enriquecemos y reconocemos las letras mexicanas y, además, colocamos su nombre y su obra al lado de grandes creadores como Jaime Sabines, Alí Chumacero, Andrés Henestrosa, Luisa Josefina Hernández y Margo Glantz. Estamos hablando de creadores fundamentales”.

Entre su obra publicada, que ha sido traducida al inglés, francés, italiano y alemán, destacan las novelas Las hojas muertas (1987), Vida con mi amigo (1994) y La dueña del hotel Poe (2014). En ensayo, Juego limpio (1997) y Atormentados (2002). En cuento, “Doce cuentos en contra” (1982), “Carol dice y otros textos” (2000), y en antología Los mejores cuentos (2001).