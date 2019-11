INE debe ser sometido a una limpieza interna

CD. VICTORIA, TAM.-Contrario a desaparecer al INE, este Instituto debe ser sometido a una limpieza interna para evitar al máximo el derroche de dinero en sueldos, compensaciones, gastos de representación o superfluos que se pueden estar haciendo, propuso Jorge Mario Sosa Pohl.

“Antes de tomar la determinación de desaparecer a este Instituto, se debe de trabajar en su saneamiento, apoyar su infraestructura administrativa y revisar el trabajo que están realizando las personas que ahí laboran”, agregó.

El ex diputado local en Tamaulipas señaló que es necesario garantizar que las personas que laboran en el INE tienen un perfil profesional, igual que cuando comenzó a operar esta situación estructura política en el pais.

No puede desaparecer el INE, es una institución que ayudó a democratizar el proceso electoral, aunque si debe de ser sometido a una revisión, que considere un ajuste a los salarios que ganan los consejeros, comentó.

“El d ofensivo que al igual que algunos jueces, los consejeros electorales cobren sueldos de hasta 300 mil pesos mensuales por lo que los salarios deben de ajustarse a las medidas económicas que se están tomando en otras áreas de la Administración Pública Federal”, precisó.

La existencia del INE no es un regalo, es para que los partidos no tengan que andar buscando dinero ni se empresarios, ni dinero mal habido, indicó.

Comentó que la filtración de dinero era muy continuo en todos los proceso electorales, más los federales, en donde había elecciones a la presidencia, senadores y diputados federales, en donde se presentaba esa situación y como ejemplo, está en caso conocido como el PEMEXGATE”, indicó.