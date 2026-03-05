Incentiva INJUVE emprendimiento juvenil con ‘Mercado Tamaulipas’ en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- El Parque Ecológico Viveros de Nuevo Laredo se convirtió en el escenario de uno de los eventos más reconocidos en el estado en el rubro del emprendimiento, el cual reunió a 57 expositores jóvenes en una edición más de “Mercado Tamaulipas”, organizado por el Instituto de la Juventud (INJUVE).

“Esta iniciativa se ha convertido en una plataforma donde jóvenes pueden vender sus productos y atraer clientes, actividad que fomenta el emprendimiento haciendo comunidad uniendo a los jóvenes, brindando herramientas y oportunidades para que puedan desarrollar sus ideas y proyectos, además de que aprenden a mejorar sus habilidades y ampliar sus conocimientos comerciales”, expresó Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE.

Dentro del evento se vendieron una gran variedad de productos, desde alimentos y bebidas, hasta ropa, joyería, artesanías y souvenirs, además, el público pudo disfrutar de un área de entretenimiento con presentaciones artísticas y culturales.

“Este tipo de eventos es exactamente lo que necesitamos para poder expandir y dar a conocer nuestros negocios, estamos contentos de que se está dando la venta y a la vez generamos ingresos, gracias por la oportunidad”, “Me siento satisfecho de participar en esta exposición junto a otros emprendedores de mi edad con quienes puedo compartir y aprender estrategias de venta, también emocionado de ver que la gente muestre interés en nuestros productos”, fueron algunos de los comentarios expresados por jóvenes emprendedores y emprendedoras.

Durante la jornada estuvieron presentes autoridades del municipio de Nuevo Laredo, Jesús Abraham Espinoza Hernández, director general del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud y Miguel Ángel Carrillo Barrios, director de Comercio, Empleo y Pymes de la Secretaría de Desarrollo Económico, y como invitado asistió, Diego Ángel Tinoco Rodríguez, ganador del Premio Estatal de la Juventud edición 2025, en el área de Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad.

Rodríguez Perales, dijo que esta acción es parte del trabajo en beneficio de las juventudes que realiza el gobierno humanista que dirige el doctor Américo Villarreal Anaya, abriendo espacios para nuevos negocios y que en lo conducente logren ser parte de las empresas registradas y debidamente establecidas, mediante apoyos como los créditos que otorga Fondo Tamaulipas, así como su vinculación laboral a través de las Ferias del Empleo que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes.