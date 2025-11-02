El Dólar
Inauguran Temporada 2025-2026 ‘Leyendas de la Liga Tamaulipeca’

El evento se llevó a cabo en el marco de un ambiente familiar, de recreo y sana convivencia

La Temporada 2025-2026 "Leyendas de la Liga Tamaulipeca" se puso en marcha este fin de semana. [José García/Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Con el desfile de los equipos participantes en la Temporada 2025-2026, denominada “Leyendas de la Liga Tamaulipeca”, se puso en marcha la nueva edición donde niños y jóvenes mostrarán sus grandes dotes beisboleros.

El ambiente festivo reinó en el campo ubicado en el parque Polvo Enamorado, donde padres de familia animaban a sus hijos y a los equipos a echarle muchas ganas en este importante torneo.

En el desfile de contingentes, los jugadores se hicieron acompañar de sus mánagers y madrinas que con orgullo cargaban los banderines de cada una de las escuadras participantes.

César Buentello, presidente de la Liga Tamaulipeca de Béisbol, señaló que inicia una nueva etapa que se asume con gran compromiso.

“Es un verdadero reto encabezar esta nueva directiva. Agradezco al equipo que con el mismo compromiso y entusiasmo decidieron respaldarme”, puntualizó en su mensaje de apertura.

Por su parte, el representante de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, el regidor Gabriel Solórzano Pérez, resaltó el respaldo que los papás les dan a sus hijos para incursionar en el deporte.

Las categorías en las que jugarán los niños y jóvenes, son: 5-6 años, 7-8 años, 9 10 años, 11-12 años, 13-14 años y 15-16 años.

Al término de la ceremonia de inauguración, se dio paso a una kermés donde padres de familia, hijos y mánagers tuvieron una sana convivencia.

