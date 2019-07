Impulsaremos la economía popular: AMLO

Huejutla, Hidalgo.- En su gira de trabajo por el Estado de Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno impulsará la economía popular.

“Me encuentro en ese trapiche con Gilberto, esto es la auténtica economía popular. Gilberto es ejidatario tiene su parcela cultiva la caña, tiene su trapiche, desde luego su caballo, que la verdad trabaja igual o más que Gilberto porque es el motor que mueve el trapiche”, dijo el mandatario en un video publicado en sus redes sociales

“Este es el jugo de la caña, de $10 este vaso de jugo de caña exquisito, natural, sabroso, no el agua puerca esa que venden embotellada, que no voy a decir cómo se llama porque no lo voy a hacer publicidad”, señaló el mandatario.