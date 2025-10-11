Impulsa UTNL movilidad académica mediante convenio con universidad cubana

El eje central del convenio radica en la oportunidad que tendrán las alumnas y los alumnos de viajar a Cuba para conocer y aprender del modelo educativo universitario que se imparte en ese país

Nuevo Laredo, Tam.– Con la finalidad de expandir las alternativas educativas para sus estudiantes, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) firmó un convenio de colaboración académica con la Universidad de Artemisa “Julio Díaz González” de Cuba, informó su rector José Antonio Tovar Lara.

Añadió que, para la firma de este acuerdo, que se suscribió en las instalaciones de la UTNL, se contó con la presencia de la doctora en Ciencias Filosóficas Adianez Fernández Bermúdez, rectora de la universidad cubana.

Señaló que el eje central del convenio radica en la oportunidad que tendrán las alumnas y los alumnos de viajar a Cuba para conocer y aprender del modelo educativo universitario que se imparte en ese país.

“Los modelos educativos cubanos son reconocidos como referentes en América Latina, por lo que este intercambio promete enriquecer sustancialmente la formación profesional de las y los estudiantes tamaulipecos, ampliando sus horizontes académicos y culturales”, precisó.

Explicó que, debido a las regulaciones internas del país caribeño, el intercambio tendrá un carácter unidireccional por el momento, lo que significa que únicamente las y los estudiantes mexicanos podrán viajar a Cuba para conocer de primera mano este sistema educativo de prestigio.

Enfatizó que esta acción estratégica se alinea directamente con la visión de internacionalización educativa promovida por el Gobierno del Estado, dirigido por el gobernador Américo Villarreal Anaya, y por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, quienes han insistido en la importancia de fortalecer el talento joven a través de experiencias formativas globales.