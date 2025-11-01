Impulsa la UAT formación bilingüe en la Preparatoria No. 3

Ciudad Victoria, Tam.-La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) continúa fortaleciendo la educación media superior con acciones que promueven la innovación académica y el desarrollo integral del estudiantado.

En la Preparatoria No. 3 de la UAT, ubicada en Ciudad Victoria, la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado impulsa proyectos académicos de alto impacto, como la formación de estudiantes en el programa bilingüe, así como una serie de mejoras en infraestructura educativa y equipamiento tecnológico.

La directora del plantel, Maribel Soberón García, destacó que estos avances reafirman el compromiso institucional con la educación media superior.

Mencionó que el programa bilingüe representa una de las principales fortalezas de la escuela, al permitir que los jóvenes cursen diversas asignaturas en inglés, fomentando así sus competencias lingüísticas y académicas desde el nivel bachillerato.

Indicó que actualmente se trabaja con la tercera generación del grupo bilingüe, cuyo programa ha tenido una gran aceptación entre los estudiantes y docentes, demostrando excelentes resultados y un compromiso genuino por parte del profesorado.

Explicó que esta iniciativa ha permitido ofrecer a los estudiantes un plus en su Bachillerato, fortaleciendo un esquema de enseñanza colaborativo que impulsa el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo.

Por otro lado, mencionó que la Preparatoria No. 3 ha recibido un importante respaldo institucional en materia de infraestructura, mediante la actualización del centro de cómputo con 38 computadoras de última generación y tres pantallas interactivas.

Precisó que esta actualización beneficia a estudiantes de todos los semestres de esta preparatoria en materias como Cultura Digital, TIC y Marketing Digital.

Con estas acciones, la UAT consolida su liderazgo en la formación de estudiantes competitivos, reafirmando su compromiso con la excelencia educativa y con el desarrollo académico de las nuevas generaciones tamaulipecas.