Impulsa Barra de Abogados de NLD diálogo con el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tam.- Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, sostuvo una reunión clave con la Magistrada Guillermina Reynoso Ochoa, titular de la Quinta Sala Unitaria Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.
El encuentro tuvo como objetivo principal abordar temas de gran importancia para el gremio de abogados de Nuevo Laredo, enfocados en mejorar los procesos y la colaboración en las materias Civil y Familiar.
La Barra de Abogados agradeció la gran apertura de la Magistrada Reynoso Ochoa para tratar asuntos que buscan fortalecer la administración de justicia en la región.
La reunión subraya el compromiso de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo por mantener un canal de comunicación directo y productivo con el Poder Judicial.