El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.50
EN VIVO

Impulsa Barra de Abogados de NLD diálogo con el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas

Jorge Luis Miranda Niño sostuvo una reunión clave con la magistrada Guillermina Reynoso Ochoa

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, sostuvo una reunión clave con la Magistrada Guillermina Reynoso Ochoa, titular de la Quinta Sala Unitaria Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

​El encuentro tuvo como objetivo principal abordar temas de gran importancia para el gremio de abogados de Nuevo Laredo, enfocados en mejorar los procesos y la colaboración en las materias Civil y Familiar.

​La Barra de Abogados agradeció la gran apertura de la Magistrada Reynoso Ochoa para tratar asuntos que buscan fortalecer la administración de justicia en la región.

​La reunión subraya el compromiso de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo por mantener un canal de comunicación directo y productivo con el Poder Judicial.

Muere Peter Greene, actor conocido por sus papeles de villano en “Pulp Fiction” y “The Mask”
Salah regresa y ayuda al Liverpool a vencer al Brighton en la Liga Premier

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.