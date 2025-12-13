Impulsa Barra de Abogados de NLD diálogo con el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tam.- Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, sostuvo una reunión clave con la Magistrada Guillermina Reynoso Ochoa, titular de la Quinta Sala Unitaria Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

​El encuentro tuvo como objetivo principal abordar temas de gran importancia para el gremio de abogados de Nuevo Laredo, enfocados en mejorar los procesos y la colaboración en las materias Civil y Familiar.

​La Barra de Abogados agradeció la gran apertura de la Magistrada Reynoso Ochoa para tratar asuntos que buscan fortalecer la administración de justicia en la región.

​La reunión subraya el compromiso de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo por mantener un canal de comunicación directo y productivo con el Poder Judicial.