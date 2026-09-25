Impulsa Ayuntamiento capacitación gratuita en análisis de datos de la IA

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de fortalecer las habilidades para el manejo y aprovechamiento de la información, el Gobierno Municipal, a través del Instituto para la Competitividad y el Comercio Exterior de Nuevo Laredo (ICCE), invita a participar el próximo 30 de septiembre en el taller de competitividad “Datos que Impulsan Decisiones”.

Esta capacitación gratuita se llevará a cabo de 3:00 a 5:00 de la tarde en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, Sala de Capacitación IST, donde las y los participantes aprenderán a organizar, analizar e interpretar información mediante herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.

La capacitación está diseñada para participantes con un nivel principiante-intermedio, por lo que no es necesario ser especialista en análisis de datos ni contar con conocimientos avanzados. A través de ejercicios prácticos, las y los asistentes podrán conocer herramientas que les permitan trabajar con información de una manera más sencilla, identificar elementos relevantes y aprovechar las posibilidades que actualmente ofrece la inteligencia artificial.

Como parte del taller, se abordará la aplicación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial al análisis de datos, con un enfoque práctico que permita a las y los participantes conocer cómo estas herramientas pueden facilitar actividades que forman parte de sus procesos profesionales, empresariales o comerciales.

La capacitación contará con un cupo máximo de 20 personas, por lo que será indispensable realizar el registro previo. Una vez que se cubran los 20 lugares disponibles, las inscripciones serán cerradas.

Para participar en los ejercicios prácticos y utilizar las herramientas que serán abordadas durante la capacitación, las personas asistentes deberán acudir con computadora portátil, requisito indispensable para el desarrollo de las actividades.

Además de los conocimientos y herramientas adquiridos durante el taller, las y los participantes recibirán una constancia de participación, como reconocimiento por su asistencia a esta actividad de capacitación.

Las personas interesadas pueden realizar su registro previo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/ Br86BxVAGqB9m1yd7

Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 867 712 0525 o escribir al correo electrónico contacto@iccedenuevolaredo.org

A través de este tipo de capacitaciones, el Gobierno Municipal y el ICCE fortalecen el acceso de la ciudadanía a herramientas actuales de conocimiento y tecnología, promoviendo una cultura en la que los datos puedan aprovecharse de manera práctica para generar información de valor, identificar oportunidades y respaldar mejores decisiones.