Impacto entre Estatal y automovilista deja solo daños materiales

Los dos conductores y sus acompañantes fueron valorados por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, que confirmaron que no presentaban lesiones.

NUEVO LAREDO, TAM.- Después de que una unidad de la Policía Estatal le cedió el paso a un automovilista, otro patrullero chocó por ir a exceso de velocidad sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

El policía Julio Cesar, de 26 años, conducía una unidad Dodge Charger modelo 2020 de la Policía Estatal, circulando de oriente a poniente sobre el transitado bulevar.

Al llegar a la intersección con el bulevar Las Torres, la patrulla se impactó contra un automóvil, que iba de sur a norte.

Jesús Antonio, de 39 años, no pudo evitar el encontronazo. Los dos conductores y sus acompañantes fueron valorados por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, que confirmaron que no presentaban lesiones.

Esta persona conducía un vehículo Nissan March modelo 2016, placas mexicanas, que resultó severamente dañado.

“Circulaba de sur a norte, al incorporarse a la segunda vialidad del bulevar Colosio, me dio el paso una unidad (de la Policía Estatal) y cuando avanzo, ya no se pudo detener la unidad que me impacto”, fue lo declarado por Jesús Antonio a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.