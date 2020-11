Igualan Wolves; anulan gol a Raúl Jiménez

WOLVERHAMPTON, Inglaterra.- Con Raúl Jiménez de titular y disputando los 90 minutos, Wolverhampton igualó 1-1 ante Southampton por la Jornada 9 de la Premier League.

Los Lobos no estuvieron nada claros en ataque pese que arrancaron con Raúl, Adama Traoré y Daniel Podence, su mejor tridente ofensivo.

Southampton fue un rival duro, que ganó con claridad el medio campo y que acosó a los locales tras robarles la posesión del balón luego de los primeros 20 minutos.

Tras una primera parte donde imperó el 0-0, los Saints se fueron arriba del marcador luego de que Che Adams asistió a Theo Walcott por derecha para que éste empujara el balón a las redes al 58′.

El gol le dolió mucho al equipo del DT Nuno Espirito Santo, quien incluso tardó mucho en reconfigurar a su escuadra para buscar el empate.

Nada dio resultado hasta que el estratega le dio ingreso a Pedro Neto en el 70′. Cinco minutos más tarde el portugués abrió el marcador, luego que Raúl reventó el balón en el poste con un tiro y Neto tomó el rebote para disparar e igualar el marcador.

Minutos más tarde, Raúl se quedó con las ganas de festejar ya que el silbante le anuló un gol de cabeza por fuera de lugar.

Con el empate, Wolverhampton es noveno de la clasificación con 14 puntos, en tanto que Southampton se mantiene en el quinto lugar con 17 unidades.

